الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جمعوا 100 مليون جنيه.. الأمن يضبط 6 تجار مخدرات

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات والدراجات النارية) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة  الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الإجراءات القانونية 6 أشخاص محافظة مطروح الاتجار

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