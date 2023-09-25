الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

حبس طالب وعامل لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

حبس صاحب شركة بحوزته عملات أجنبية في مطار القاهرة

الاتجار في النقد

كما تمكنت القوات من ضبط حاصل على دبلوم وشريك بمحل، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية النقد الأجنبي وزارة الداخلية مركز شرطة إهناسيا بني سويف عملات محلية وأجنبية

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