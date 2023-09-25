الداخلية تضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

الاتجار في النقد

كما تمكنت القوات من ضبط حاصل على دبلوم وشريك بمحل، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.