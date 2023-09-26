الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتبة صحفية: القيادة السياسية اهتمت بملف التعليم الجامعي وربطه بمتطلبات سوق العمل

نيفين شحاتة
نيفين شحاتة

كشفت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، عن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بملف التعليم، وتأثير إجراءات الدولة في مجال التعليم على أرض الواقع.

وقالت  نفين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الثلاثاء ، إن الدولة اهتمت بملف التعليم الجامعي و ربطه بمتطلبات سوق العمل، حيث أن ملف التعليم العالي و الجامعات شهد تطور خلال السنوات الماضية من خلال تحديث المناهج التعليمية علي مستوي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ومختلف الجامعات.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أن اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الجامعي و ربطه بمقتضيات العصر و آيضا تحقيق متطلبات سوق العمل وأيضا ربط الابحاث بالنواحي التعليمية والصناعية بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد دائما علي الاستفادة من الابحاث العلمية والجامعية للخدمة التنمية في البلاد.

كاتبة صحفية توضح مدى أهمية التصنيفات للجامعات

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن تصنيف التايمز البريطانية  و إدراج 37 جامعة مصرية ضمن نتائج التصنيف لهذا العام 2023، له تأثير كبير و يعني أنه أصبح هناك ثقة كبيرة في التعليم المصري و اهتمام أكبر من الدولة بنشر الأبحاث كما يعني أن الأستاذ الجامعي أصبح يمتلك الكثير من المهارات للارتقاء بمستواه و مستوي الجامعة المصرية و التعليم المصري بصفة عامة.

وأكدت نفين شحاتة، علي أن الدولة حريصة على إحداث طفرة نوعية في مجال التعليم لكي يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

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