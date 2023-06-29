نيفين شحاتة: بناء الشخصية المصرية على رأس أولويات القيادة السياسية

كشفت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، عن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بملف التعليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا، ويضعه في مقدمة أولوياته بهدف إحداث التنمية في الدولة المصرية.

وأضافت أن الدولة حريصة على إحداث طفرة نوعية في مجال التعليم لكي يتواكب مع احتياجات سوق العمل، موضحة أن بناء الشخصية المصرية هي أحد أكثر الأمور أهمية بالنسبة للقيادة السياسية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في ما يتعلق ببناء الشخصية المصرية.