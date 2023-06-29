ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين شحاتة: بناء الشخصية المصرية على رأس أولويات القيادة السياسية

نيفين شحاتة
نيفين شحاتة

كشفت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، عن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بملف التعليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا، ويضعه في مقدمة أولوياته بهدف إحداث التنمية في الدولة المصرية.

 وأضافت أن الدولة حريصة على إحداث طفرة نوعية في مجال التعليم لكي يتواكب مع احتياجات سوق العمل، موضحة أن بناء الشخصية المصرية هي أحد أكثر الأمور أهمية بالنسبة للقيادة السياسية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في ما يتعلق ببناء الشخصية المصرية.

مواد متعلقة

خبير: مصر تطورت تكنولوجيًا بشكل سريع خلال الـ10 سنوات الماضية

أستاذ مناهج: الرئيس السيسى وضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية

أحمد بهاء الدين شعبان لـ الشاهد: أمريكا لا تزال تحتضن جماعة الإخوان حتى الآن

أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد: اليسار كان ضد الإخوان عدا "الاشتراكيين الثوريين"

أحمد بهاء الدين شعبان لـ"الشاهد: الإخوان أشبه بالسرطان الذى يتخلل الجسد

نور: منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج فيلم سينمائى مثل "بيت الروبى"

أحمد بهاء الدين لـ"الشاهد: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون فى الحكم 500 عام

محمد أنور: أمير كرارة شجعني على الأكشن في فيلم "البعبع"

الأكثر قراءة

سافيو يعقد حسابات الأهلي في الموسم الجديد

نتاج ثورة 30 يونيو| منتدى غاز شرق المتوسط.. ريادة مصرية وتعاون إقليمي

موعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع العام والخاص

الداخلية تطرح أغنية "أنا من مصر" بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

حكم توزيع لحم الأضحية.. وآخر موعد للنحر في عيد الأضحى

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟