يميزها الموقع الاستراتيجي.. أبرز المعلومات عن منطقة "وادي التكنولوجيا" بشرق الإسماعيلية

تعد المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا"، واحدة من أهم المشروعات القومية في محافظة الإسماعيلية التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يفتتحها الرئيس السيسي اليوم.

الهدف من المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا"

تهدف المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا" إلى خلق مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي، حيث تدعم المنطقة تفاعل الاستثمار والبحث العلمي القائم على صناعات عالية التقنية.

موقع استراتيجي متميز

تحتل المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا" موقعًا استراتيجيًا على الضفة الشرقية لقناة السويس، في وسط القنطرة شرق بمساحة إجمالية 70 كم 2 على المحور الشرقي مباشرة ، و 10 كم من محور قناة السويس ، و 3 كيلومترات، من أنفاق الإسماعيلية الجديدة، و تضاعفت حجم استثمارات المناطق الصناعية خلال هذا العام بحصول 46 مشروعًا على الموافقة النهائية، وجارِ تنفيذ مشروعات متنوعة بتكاليف استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار.

توطيد الصناعات التكنولوجية والمكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر

والهدف من تدشين منطقة "وادي التكنولوجيا" هو توطيد مجال الصناعات التكنولوجية والصناعات المكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر، وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شرعت في أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمنطقة تمهيداً لتجهيزها لاستقبال الصناعات المستهدف توطينها هناك.

وتولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماما كبيرًا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية "وادي التكنولوجيا"، كي تكون مقراً للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر، بجانب منطقة القنطرة غرب الصناعية والتي تُجهز أيضا لصناعات المنسوجات والصناعات الغذائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أبرز الصناعات في المنطقة

هناك عدد من الصناعات المقرر توطينها على أرض المدينة الجديدة وهي صناعات الطاقة المتجددة المتكاملة، وصناعات عالية التقنية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات التعليم والبحث العلمي، فضلاً عن وجود الاستخدامات التجارية والمجتمعية.

وقد تم بناء المدينة الجديدة على بعد 5 كم من مدينة الإسماعيلية الجديدة السكنية، لاستيعاب أكثر من 314 ألف نسمة، وعلى بعد 10 كم من مدينة الإسماعيلية حيث يعيش 471 ألف نسمة.

المرافق المتاحة

يوجد محطة رفع المياه والتخزين بطاقة 5000 م 3 / يوم، بالإضافة إلى مرفق متنقل بسعة معالجة مياه الصرف الصحي 5000 م 3 / يوم، فضلاً عن وجود موزع كهرباء 12 ميجا فولت أمبير، وطرق داخلية رئيسية بطول 10 كم.