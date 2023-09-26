الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أنت الحياة" مبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وتقدم خدمات لأهالى الإسماعيلية

أنت الحياة
أنت الحياة

"أنت الحياة" مبادرة تنموية واجتماعية، أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجا فى عدة محافظات، ومنها محافظة الإسماعيلية، لتنهى سنوات من التهميش.

وأطلقت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية فعاليات مبادرة "أنت الحياة "، التي تستهدف أهالي القرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة القنطرة غرب.

 تقديم كل الخدمات لأهالى القرى الأكثر احتياجًا

وتهدف مبادرة "أنت الحياة" إلى تقديم كل الخدمات لأهالي القرى الأكثر احتياجاً، وتشمل الخدمات الطبية ومساعدة الغارمين ومكافحة الإدمان وامتحانات لمحو الأمية.

 كما تقدم خدمة إصدار الرقم القومي مجاناً وأنشطة متنوعة وغيرها من الخدمات المجانية.

أنت الحياة مؤسسة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا محافظة الإسماعيلية حياة كريمه

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