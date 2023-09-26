المتهمة بقتل والدتها في بولاق الدكرور: مش بتسمع الكلام

جددت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهمة بـقتل والدتها في بولاق الدكرور، إثر الاعتداء عليها بعصا حديدية خلال نشوب مشادة كلامية بينهما، مما تسبب في وفاتها.

واعترفت المتهمة، أنها تعدت على والدتها بسبب عدم سماعها لكلامها، وأنها تعاني من الشيخوخة وأمراض نفسية، وأنه قبل ارتكاب الجريمة وقعت مشادة كلامية بينهما، وتعدت عليها بعصا مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس وسقطت على وجهها فاقدة الوعي.

وتابعت المتهمة: أمي مكنتش بتسمع كلامي وكانت مغلباني، وإحنا بنتكلم عصبتني وضربتها بعصا على راسها غصب عني وماتت.

عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغ من غرفة النجدة بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسنة، وبه جرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة المجني عليها أقدمت على قتلها بضربة على رأسها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.