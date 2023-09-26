الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم حاصل على إجازة في القرآن.. تفاصيل واقعة التحرش بمضيفة طيران بالتجمع

متهم
متهم

«استغل خلو الشارع من المارة وعاكسني وقالي إيه الحلاوة دي يا قمر.. وحاول يمسكني من أماكن حساسة».. واقعة غير أخلاقية تعرضت لها مضيفة طيران في شوارع القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.

استغاثة وتحرش في الشارع

البداية عندما صرخت فتاة تدعى «هبة. ع»، 39 سنة، في الشارع تستغيث بالمارة لإنقاذها من شاب يدعى أحمد. س»، 26 سنة،  يـتحرش بها ويحاول إمساكها من جسدها، وتجمع  الأهالي وتعدوا عليه بالضرب ولكنه فر هاربًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمام النيابة اتهمت الفتاة الشاب بالتحرش بها.

وقالت في اعترافاتها إنها كانت في طريقها لأحد النوادي وأثناء سيرها في الشارع تفاجات بشاب يصطدم بها ويحاول إمساك جسدها فحاولت الإفلات والهروب منها فطاردها، حتى استغاثت بالمارة .


اعترافات المتهم

وأمام النيابة قال المتهم أنه كان يمسك بهاتفه المحمول ويستخدم تطبيق واتس آب واصطدم بها دون قصد وتفاجأ من صراخها في الشارع ففر هاربًا، موضحًا أنه حسن السير والسلوك ولم يرتكب أي جريمة في حياته كما أنه يعطي دروسًا في اللغة العربية وعلوم الدين،  وحاصل على شهادات من مشيخة الأزهر تفيد على إجازته للقرآن الكريم.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالتعدي الجسدي على مضيفة طيران، بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام.

تحرش استغاثة أماكن حساسة القاهرة الجديدة التجمع الخامس

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