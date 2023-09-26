رئيس «شباب الأعمال» يٌعلن استراتيجية جديدة وخارطة طريق لمستقبل العمل بالجمعية



نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمراً تحت عنوان " استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق"، استعرضت خلاله خطط تحديث هيكلة لجان مجلس الإدارة واللجان القطاعية وقاعدة العضوية، وكذلك إستراتيجية وأولويات عمل الفترة المقبلة بما يساعد على المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية من جانب ويزيد من الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية.

“شباب الأعمال” ترفع شعار معاً لمستقبل أفضل

وقال بسام الشنواني رئيس الجمعية، إن شباب الأعمال تحمل شعار " معاً لمستقبل أفضل"،فهى تسعي إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تدعم عمل الأعضاء ومن ذلك التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والهيئات الاقتصادية، كذلك التعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في ذات المجال، والعمل على دفع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من خلال لجان ومبادرات الجمعية.



وأشار الشنواني، إلى أن مجلس الإدارة نجح خلال الأسابيع الأخيرة فى تحديث استراتيجية العمل بطريقة تتوائم مع احتياجات الأعضاء ومستجدات الظروف والتحديات الاقتصادية بهدف تطوير مناخ الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري، مشدداً علي أن الرهان دائما علي مجتمع شباب الأعمال المصري في النهوض بالاقتصاد القومي.



في ختام المؤتمر، تم اتكريم جمال أبو علي الرئيس السابق للجمعية والذي ساهم في زيادة أنشطتها على مدار أكثر من ١٢ عاما انتهاءا برئاستها، كما تم تكريم عددا من أعضاء المجلس السابق علي رأسهم ، نجلاء عقل ومحمد قاعود ومحمد عبد الرحمن، علي دورهم خلال الفترة السابقة.

الأمين العام : الجمعية تستند على تحسين مناخ العمل

من جانبه قال محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية استندت في عملها علي تحسين مناخ العمل وخدمة الأعضاء وتنمية المجتمع، من خلال مبادرات عديدة، بالإضافة إلي عمل اللجان النوعية، مؤكدا أن أعضاء الجمعية العمومية، هم قمة الهرم والكيان الأساسي للجمعية والمحرك الرئيسي لها، حيث شرح الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال هيكل لجان مجلس الإدارة واللجان النوعية ودورها.

واستعرض الأمين العام للجمعية الأنشطة في الثلاثة أشهر الأخيرة ومنها فتح قنوات تبادل تجاري واستثماري مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وباكستان واذربيجان والمملكة العربية السعودية، والإعداد لبعثات متبادلة في الأشهر القادمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري.

وقالت ياسمين قمر، عضو مجلس الإدارة، إن الجمعية أهتمت بالتحول الأخضر، وتم إطلاق مبادرة خاصة بهاعلي هامش فاعليات co27 بشرم الشيخ، والتي استهدفت من خلاله تعزيز وتحسين التحول للأخضر لدي أعضاء الجمعية، بالإضافة إلي تعاون مع عديد المؤسسات وعلي رأسهم البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلي عقد فعاليات مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، لدعم وتحسين مناخ الأعمال، والعمل علي تطوير القطاعات الاقتصادية والخاصة بالأعضاء، بالإضافة إلي تواجد الجمعية وأعضاءها في لقاءات متعددة خاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلي الشراكة الأولي من نوعها لجمعية مصرية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.



وأكدت أن شباب الأعمال تركز علي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق العديد من المبادرات، والعمل علي تشجيع مشاركة سيدات الأعمال بمنظمات الأعمال، ومشاركة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمبادرة هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور المرأة.



وأكدت سلمي القديم عضو مجلس الإدارة، أن الجمعية تمثل أكثر من ٦٠٠ شركة يعمل بها مايقارب 300 الف موظف في كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية، إلي أن " شباب الأعمال" قامت بتحديث شروط العضوية لضمان ان يكون اعضاء الجمعية من أصحاب الأعمال من الشباب المصري.



وقال أحمد نافع رئيس لجنة الأعمال بالجمعية، أن اللجنة الجديدة قامت بإعادة هيكلة اللجان النوعية واستحداث بعض اللجان الجديدة لضمان تمثيل كافة القطا، علي أن يتم الدعوة لانتخاب أعضاءها في الفترة المقبلة، مشددا على أن دور اللجان هو المحرك الرئيسي لأنشطة الجمعية.



وأكد نافع أن كل لجنة ستقوم بتنفيذ رؤية الجمعية في القطاع الذي تمثله، حيث تم هيكلة لجنة الزراعة، والتي تعد من أهم القطاعات الحيوية، والتي ستضم الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والمبيدات، وكذلك لجنة التعليم والتي ستركز علي المدارس والجامعات والتعليم العالي والمعاهد الفنية، والتدريب والتأهيل المهني وسائل التعليم الحديث والتعليم عن بعد، بالإضافة إلي لجنة التشييد والبناء، في ظل تنامي التطوير العمراني بدعم من الدولة، ظهر جلياً في المدن الجديدة، وهو قطاع يمثل شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال، مشيراً إلي قيام الجمعية باستحداث لجان "الاستشارات والتكنلوجيا" و "التمويل والاستثمار والتشريعات" و "ريادة الأعمال" موضحا الدور الذي ستقوم به كل لجنة من تلك اللجان بالاضافة الى استمرار عمل باقي اللجان الأخرى مثل الصناعة والتجارة والصحة.