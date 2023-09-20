"رجال الأعمال" تنظم ندوة عن الاقتصاد الإفريقي في عصر بريكس

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ويبينار بعنوان "الاقتصاد الأفريقي في عصر البريكس الجديد"، في سياق انضمام مصر كعضو في البريكس لسنة 2024، بهدف لعب دور حيوي في استكشاف ومناقشة التحديات والفرص التي تنشأ عن هذا التحالف الاقتصادي المهم.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن الويبينار يهدف إلى جمع خبراء ومفكرين وممثلين حكوميين من دول بريكس والقارة الأفريقية لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الجانبين، حيث ناقش عدد الدبلومسين بالدول القارة السمراء، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع التى تمكين المشاركين من تقديم الأبحاث والدراسات الحالية وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المعنية.

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واستهل الدكتور يسري الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصريين الأفارقة الوبينار حول تأثير انضمام مصر إلى منظمة البريكس ومدى تأثير المتوقع على الاقتصاد الإفريقي، كما تم تسليط الضوء على الفرص والتحديات الناشئة من هذا الانضمام، حيث تقدم فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في القارة الإفريقية.

تعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة بعد الانضمان لبريكس

كما تناول الشرقاوي، التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع لانضمام مصر إلى بريكس، مؤكدا أهمية تحليل وتقييم هذه التحولات الاقتصادية، تطرق أيضًا إلى دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية بعد الانضام لمجموعة البريكس، وحث على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال مع دول بريكس.

وألقى الدكتور ديفيد كينغ بويسون، رئيس القسم بجامعة غانا لتكنولوجيا الاتصالات، حول النظرة العامة على شبكة سلسلة توريد الموانئ وتبادل البيانات والتى تستهدف استكشاف ومناقشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في سياق الاقتصاد العالمي الحديث.

تركزت كلمة الدكتور بويسون على فهم الاقتصاد الأزرق وكيف يتجاوز فوائده القطاعات التقليدية مثل الغذاء والأمن البشري، وتناولت المحاضرة أيضًا كيف يمكن أن يسهم الاقتصاد الأزرق في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة البيئة.

ومن جهته، أشار الدكتور زهير عمار إلى مستقبل النظام البيئي الرياضي في إفريقيا، حيث تناول عدة جوانب مهمة تتعلق بالحركة الرياضية في القارة الإفريقية.

واستعرض الدكتور زهير عمار الحساب الرياضي الفرعي والحركة الأولمبية في القارة الإفريقية (SSA)، وألقى الضوء على الألعاب الأولمبية البديلة والألعاب الأولمبية النسائية، وكيف تلعب هذه الألعاب دورًا مهمًا في تعزيز المشاركة الرياضية في القارة.

كما أشار إلى المكونات الثلاثة الرئيسية للحركة الأولمبية، وهي اللجنة الأولمبية الدولية، وشدد على كيفية تنظيم دول البريكس للأولمبياد في كل دولة عضوة في هذا التحالف الاقتصادي.

وختم حديثه بتوصيته بتوسيع برنامج ألعاب البريكس الرياضية، حيث وقع وزراء رياضة البريكس في اجتماعهم الأول في 25 أغسطس 2020 على مذكرة تفاهم حول "التعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة" بهدف تعزيز التعاون في مجال الرياضة داخل دول البريكس.

كما أكد مثو زولو، عضو غرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا (SACCI)، على الأثر الإيجابي المتوقع لتوسع مجموعة بريكس على مواقف التكتل في مجموعة العشرين.

في كلمته، شدد زولو على التطلعات الكبيرة للدول الأفريقية نحو التنمية الاقتصادية والتجارية في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والمجالات الأخرى، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة بريكس ودول القارة الأفريقية.

وأوضح أن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية تعد حدثًا تاريخيًا ونجاحًا استراتيجيًا في سياق السياسة التجارية والتوسع الدولي مع دول التكتل.

وأخيراً، تناول كريم البرقوقي، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال في ملخصه، الأهمية الكبيرة لدور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في مصر والدول الأفريقية، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات والمناسبات الدولية لبناء جسور التعاون وتعزيز التبادل الاقتصادي بين مصر وشركائها الإفريقيين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسعى إلى الوصول إلى الشارع الإفريقي بشكل أكبر، وبناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتعزز التعاون بين الشعوب.