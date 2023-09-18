الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سفير جنوب أفريقيا يكشف عن حجم الاستثمارات التي تستفيد منها مصر بعد البريكس

سفير جنوب أفريقيا
سفير جنوب أفريقيا جوزيف ماشمبي

بدأت فعاليات منتدى الأعمال جنوب أفريقي التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اليوم الإثنين، بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة.

علاقات دبلوماسية واقتصادية متعددة الجوانب

واستهل السفير جوزيف ماشميي سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة بالتعاون تحت مظلة منتدى الأعمال الجنوب- أفريقي حيث يعتبر التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا قائمة على علاقات دبلوماسية واقتصادية متعددة الجوانب، قائلا إن هناك العديد من الطرق في الوقت الراهن التي يمكن لمصر استفادتها من التعاون مع جنوب أفريقيا خصوصا بعد إجراء العديد من الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي إلى بناء شراكة مثمرة بين البلدين بعد انضمام مصر لمنظمة التكتل الاقتصادي البريكس.

 

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وأكد السفير جوزيف ماشمبي أننا لدينا الراغبة في التعرف على التجربة المصرية ليتم تطبيقها في أفريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك أيضا التوسع في حجم التجارة والاستثمار حيث يمكن لمصر وجنوب أفريقيا تعزيز التبادل التجاري وتوسيع حجم الاستثمارات المتبادلة. يمتلك كل بلد موارد ومنتجات فريدة، ويمكن للتعاون الاقتصادي أن يعزز النمو المتبادل ويفتح فرصا للأعمال التجارية والاستثمار في مجالات مثل الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والسياحة.

وأشار سفير جنوب أفريقيا، إلى أن توقعات كبيرة بعد انضمام مصر لتكتل الاقتصادي البريكس بين مصر وجنوب أفريقيا أن يحدث طفرة في حجم الاستثمارات والبنادق التجاري وفي العديد من المجالات وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال السياسة والحكومة، والتعاون في المنتديات الإقليمية والدولية. يمكن للبلدين أن يعملا سويا للتأثير في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل السلم والأمن ومكافحة الإرهاب.

واستطرد أن يمكن لمصر وجنوب أفريقيا تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين الشعبين. كما يمكن تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الطلاب والباحثين والخبرات التعليمية. وتعزيز التفاهم الثقافي وتبادل الفنون والثقافات لتعميق العلاقات الشعبية.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تسعى بكل جهد لاستقطاب حجم استثمارات يربط بين البلدين حيث يمكننا أن نستفيد في التعاون بين البلدين مصر وجنوب أفريقيا في قطاع السياحة مصدرا هاما للدخل في كلا البلدين. يمكن تعزيز التعاون في ترويج السياحة وتبادل الخبرات في مجال إدارة السياحة وتطوير المنتجات السياحية. يمكن للبلدين تعزيز التسويق المشترك وتطوير حزم سياحية مشتركة لجذب المزيد من السياح، موضحا أن يتطلب الأمر التنسيق بين الحكومتين والقطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتحقيق الفوائد المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية ومدى الفوائد التي تعود على مصر بعد انضمامها للبريكس.

منتدى أعمال جنوب أفريقي سفير البريكس استثمار

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