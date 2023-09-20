الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 20 مليون قيمة بيع 4 محلات وصيدلية

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف الغيطي

قال  المهندس عبدالروؤف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، بأنه تم بيع عدد 4 محلاً تجارية بأنشطة مختلفة  بالإضافة إلى صيدلية بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات قطاع الاندلس بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني 

 

تفاصيل بيع 4 محلات تجارية وصيدلية فى القاهرة الجديدة 

 وأعلن الغيطي ، أنه قد بلغت القيمية البيعية لعدد 4 محلات وصيدلية تجاوزت نحو الـ20 مليون جنية . 

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أن سجل سعر متر للمحلات التجارية مابين 187 إلي 203 الف جنيهاً.

 

 ، لافتاً أن يتراوح مساحة المحلات التجارية  مابين 14 متر مربع حتي 36 متر مربع تقربياً 

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وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة  إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة سوبر ماركت -دراي كلين – صيدلية ، موضحاً أن حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين وجاري الإعداد للمزايدة أخرى لمشاريع سكن مصر ودار مصر وجنة

 

وقد ذكر المهندس عبد الرؤوف الغيطي  في تصريح سابق لدستور أن ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 ، كما يتم سداد تأمين دخول بمبلغ بقيمة 25000 ألف جنية عن كل محل او صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد العلني ، بالإضافة إلي ذلك انه يتم الحصول على كراسة الشروط المواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً عن كل محل وصيدلية . 

 

 وأستكمل رئيس جهاز القاهرة أن يتم استكمال سداد نسبة 10% واضافة نسبة 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلي نسبة 0.5 % لصالح لمجلس الأمناء من إجمالي القيمة البيعية للراسي بها المزاد سواء كانت عن المحلات التجارية او الصيدلية وقور رسو المزاد ، كما يتم إضافة نسبة 5% من إجمالي القيمة البيعية كوديعة صيانة على ان تسدد خلال شهر قبل الاستلام والباقي سداد المستحقات المالية يتم سدادها بعدة أنظمة للسداد سوء كانت النظام فوري او النظام الاخر على 3 سنوات 

وأضاف ان 

القاهرة الجديدة 20 مليون قيمة بيع 4محلات صيدلية

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