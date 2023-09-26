جامعة بني سويف تنظم عددًا من الأنشطة احتفالًا باليوم العالمي للمسنين

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 225، علي قيام معهد دراسات علوم المسنين بتنظيم عدد من الأنشطة والحملات التوعوية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف ببعض القواعد الأساسية للتعامل مع المسن والبيئة المناسبة له وطرق التعامل في الحالات الطارئة؛ لحين وصول المساعدة المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر كل عام، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

رئيس الجامعة تنظيم ندوة عن المسنين بمقر المعهد

وأكد رئيس الجامعة أن معهد دراسات علوم المسنين، بصدد تنظيم ندوة عن المسنين بمقر المعهد، والمشاركة مع كلية الطب البشري في تسيير عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة عطاء مصر، إضافة إلى المشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الجامعة، لتكريم عدد من الرموز والشخصيات ممن لهم دور بارز في خدمة قضايا المسنين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم العالمي للمسنين أو كبار السن هو أقرته الأمم المتحدة مناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في الأول من أكتوبر، وذلك لزيادة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهِرم وإساءة معاملة كبار السن، والاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة بني سويف، علي عقد عدد من الندوات والأنشطة التوعوية بكلية الخدمة الاجتماعية حول" أهمية الاختيار الصحيح لبناء أسرة سليمة" وأسباب زيادة معدلات الطلاق وذلك لطلاب الفرقة الرابعة، وندوة أخري بعنوان" التطوع أسلوب حياة"، وتشكيل فريق تطوعي للأنشطة التوعوية للطلاب خلال الأسابيع الأولي من بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك تنفيذ مبادرة "نحو بيئة آمنة" في ظل الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية وتشكيل فريق للتطوع من الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، تبدأ الكليات بتنظيم سلسلة من الندوات والأنشطة التوعوية والتدريبية والمبادرات لتوعية الطلاب ودمجهم داخل الحياة الجامعية اليومية خاصة طلاب الفرق الأولي باختلاف تخصصاتهم؛ نظرًا لاختلاف طبيعة التعليم الجامعي عما قبله، ولاكتشاف وتنمية المواهب المتنوعة لدي الطلاب، حيث إن دور الجامعة لا يقوم فقط علي تدريس المناهج، والمقررات بل يمتد ليشمل مختلف الجوانب الثقافية والعلمية والفنية والرياضية.