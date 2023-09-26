الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف تنظم عددًا من الأنشطة احتفالًا باليوم العالمي للمسنين

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته  رقم 225، علي قيام معهد دراسات علوم المسنين بتنظيم عدد من الأنشطة والحملات التوعوية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف ببعض القواعد الأساسية للتعامل مع المسن والبيئة المناسبة له وطرق التعامل في الحالات الطارئة؛ لحين وصول المساعدة المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر كل عام، جاء ذلك  بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

رئيس الجامعة تنظيم ندوة عن المسنين بمقر المعهد

وأكد رئيس الجامعة أن معهد دراسات علوم المسنين، بصدد تنظيم ندوة عن المسنين بمقر المعهد، والمشاركة مع كلية الطب البشري في تسيير عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة عطاء مصر، إضافة إلى المشاركة في الاحتفالية التي  تنظمها الجامعة، لتكريم عدد من الرموز والشخصيات ممن لهم دور بارز في خدمة قضايا المسنين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم العالمي للمسنين أو كبار السن هو أقرته الأمم المتحدة مناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في الأول من أكتوبر، وذلك لزيادة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهِرم وإساءة معاملة كبار السن، والاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة بني سويف، علي عقد عدد من الندوات والأنشطة التوعوية بكلية الخدمة الاجتماعية حول" أهمية الاختيار الصحيح لبناء أسرة سليمة" وأسباب زيادة معدلات الطلاق وذلك لطلاب الفرقة الرابعة، وندوة أخري بعنوان" التطوع أسلوب حياة"، وتشكيل فريق تطوعي للأنشطة التوعوية للطلاب خلال الأسابيع الأولي من بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك تنفيذ مبادرة "نحو بيئة آمنة" في ظل الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية وتشكيل فريق للتطوع من الطلاب.
وأوضح رئيس الجامعة، أنه تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، تبدأ الكليات بتنظيم سلسلة من الندوات والأنشطة التوعوية والتدريبية والمبادرات لتوعية الطلاب ودمجهم داخل الحياة الجامعية اليومية خاصة طلاب الفرق الأولي باختلاف تخصصاتهم؛ نظرًا لاختلاف طبيعة التعليم الجامعي عما قبله، ولاكتشاف وتنمية المواهب المتنوعة لدي الطلاب، حيث إن دور الجامعة لا يقوم فقط علي تدريس المناهج، والمقررات بل يمتد ليشمل مختلف الجوانب الثقافية والعلمية والفنية والرياضية.

بني سويف جامعة بني سويف علوم المسنين الدكتور منصور حسن الطلاب

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يبحث تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق وأسعار السلع

انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب في نسختها الثانية ببني سويف

من "حياة كريمة".. الكشف وعلاج 1932 مواطنا خلال قافلة ببنى سويف

"معلمى بنى سويف" تناشد السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: قادر على قيادة الوطن

حريق يلتهم شقة عروسين في مركز إهناسيا ببني سويف

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يتفقد اختبارات المتقدمين في مسابقة المهندسين

بنى سويف تستقبل 845 ألف طالب في 1300 مدرسة خلال العام الجديد

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

مدة جمع التوكيلات للمرشحين للرئاسة.. انتخابات 2014 و2018 ترد على المشككين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة