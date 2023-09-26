طنطا يبحث عن بداية قوية فى دورى المحترفين أمام فريق راية

يحل فريق راية بقيادة حسام عبد العال ضيفا على طنطا، بقيادة عمرو أنور في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، بملعب نادي طنطا في الأسبوع الأول لمسابقة دوري المحترفين.

الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة عمرو أنور حافظ على التوازن بين بقاء عدد من اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق الموسم الماضي أمثال أحمد ربيع الشيخ وحسام غالي وعبد الرحمن الدح ومحمد حسام الشرخة ونانا أنتوي وأسامة النجار وحسون محمد وشهاب فتحي ومحمد جمال "ميدو"، وضم عشرة لاعبين جدد هم: موسى كوناتيه من طامية ومحمد مصطفى " حموشة " من هلال مطروح وأحمد شوقي حارس الاتصالات ومحمد عبد الرسول من الألومنيوم والحسيني سمير من أسوان وفارس طارق من فيوتشر ومحمد محسن شيكا وأحمد الشامي من بلدية المحلة وأحمد السيد من كهرباء الإسماعيلية ومحمد رمضان من لافيينا.

في المقابل شارك راية في دوري القسم الثالث الموسم الماضي وتصدر مجموعته ثم نجح في الصعود لدوري المحترفين بعد تصدره دورة الترقي وبعد الصعود أسندت إدارة النادي القيادة الفنية لحسام عبد العال الذي قام بضم 18 لاعبا، هم: إسلام طارق حارس الجونة وحسام حسبو حارس بايونيرز وأشرف سيد قائد غزل المحلة ومحمد موسى حارس الإنتاج الحربي ورامز زيدان وأحمد عادل من إف سي زد ومحمد هيكل لاعب منتخب السويس و خالد عبدالرازق من مستقبل وطن وعبدالعليم السيد لاعب السكة الحديد السابق وحسام عبدالواحد من إيسترن كومباني ومحمد السعيد من المجد السكندري والمخضرم خالد قمر مهاجم طلائع الجيش ويوسف الدون لاعب الانتاج الحربي وطه نادي وإبراهيم سليمان من بتروجت ومحمد عرابي لاعب النصر وإبراهيم رجب من وادي دجلة وأسامة إمبابي من القناة.

يدير المباراة عمرو عابدين ويساعده محمود النحاس وكيرلس نزيه ومعهم هيثم عثمان حكما رابعا.