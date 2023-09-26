اللواء محمد زكى الألفى لـ "الشاهد": الشعب المصرى يتميز بالصمود والتحمل فى القتال

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال أكتوبر، إن الشعب المصري كله بداية من 1967م قد تحمل الكثير، معقبًا: "كل شيء كان بالبطاقة، حتى شراء الملابس كانت بالبطاقة، وإذا كنت تريد تزويج أختك وأردت شراء القطن، يكون ذلك من خلال البطاقة، حتى شراء دجاجة كان يتم من خلال البطاقة، كانت دنيا غير الدنيا، والشعب المصري عانى كثيرًا، ووقف ولم يشتك بل ساند وأيد قياداته في ذلك التوقيت، وأعتقد أنه يفعل ذلك حتى الآن".

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2011م كان قاسي جدًا، وتبقى القوات المسلحة دائمًا هي العمود الفقري للبلد والشعب، والقوات المسلحة من الشعب، وأي تدخل يتم يكون هدفه دائمًا افساد هذه العلاقة.

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.