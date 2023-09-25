اللواء زكى الألفى يكشف لـ"الشاهد" ظروف العبور فى 73 وتاريخ ثغرة الدفرسوار

واصل اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال أكتوبر، توثيق شهادته خلال مشاركته في حرب 1973 كاشفًا ظروف لحظات العبور وثغرة الدفرسوار.

قال الألفي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه د.محمد الباز: "يقولون إن ثغرة الدفرسوار لم تجعل للانتصار طعما، فهم غير محقين تماماً، لأن الحرب مجموعة من المعارك "كر وفر"، ولم يفر المصريون أبداً وفي نفس الوقت تعرصنا لهجوم شرس وغير طبيعي من حيث الإعداد والأنواع وإمكانات التسليح وفتح الجسر الأمريكي للعدو الاسرائيلي لدعمه".

أضاف: "في منطقة الدفرسوار والمعروفة بقرية الجلاء أو المعروفة بالمزرعة الصينية، وهذه المنطقة كانت تستصلح حتي تتم زراعتها وكانت تحتاج لمواتير رفع المياه من ترعة السويس فكانت مجهزة من 1967 وعندما رأي الإسرائليون هذه المواتير والتي كتب عليها باللغة الصينية، فأطلق عليها هذا الاسم، فهذا تاريخ الدفرسوار".