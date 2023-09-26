الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد زكي الألفي لـ "الشاهد": كان يوجد إلحاح من الجميع على الحرب واسترداد الكرامة

اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال أكتوبر، إن أول مرة عاد فيها من سيناء بعد حرب أكتوبر كانت في شهر يناير.

وتابع: “إن هذه الفترة التي كانت منذ وقف إطلاق النار وحتى العودة إلى منزلي، شهدت تجهيز هندسي، ورص ألغام، واشتباكات مع العدو في حالة إخراج أي معدة لعمل أي تجهيزات هندسية، لم يكن يوجد أي حالة من السكون، حيث كان يوجد تدريب على أنواع مختلفة من الذخائر الجديدة، وحتى مع وقف إطلاق النار كنا على استعداد للاستئناف في أي لحظة، حيث أننا في حرب ونحن متواجدون في الميدان، فلم يغادر أحد الميدان”.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية Extra news: “قبل الحرب كنا ننزل إجازات كانت صعبة، حيث كانت الإجازة كل 26 يوما أربعة أيام، ونبقى على الجبهة 26 يوما، وننزل إجازة 4 أيام منهم يوم السفر ويوم العودة، وكانت الناس قبل الحرب متلهفة  لحدوث الحرب حتى تستعيد كرامتها، حيث كان يوجد إلحاح من الجميع على الحرب واسترداد الكرامة”.

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد اللواء محمد زكى الألفى الإعلامي الدكتور محمد الباز حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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