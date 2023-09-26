حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 26-9-2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا يحمل إليك هذا اليوم تأثيرات إيجابية ترافقك سعادة مرحًا وبعض المفاجآت السارة لذلك كن مرنا وليقا حتى تحصل على ما تريده.

عاطفيًا: لا تحاول تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيدًا، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكناً.

صحيًا: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.

الثور

مهنيًا: تكون هذا اليوم على موعد مع مسؤوليات وضغوطات وبطاقات سلبية محبطة ومعاكسات كبيرة أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهاً يا عزيزي.

عاطفيًا: تفرح لخبر سار وتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك.

صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.

الجوزاء

مهنيًا: يوم ايجابي مدعم بالحلول والطاقات الجيدة تسمح لك ان تتقدم وتتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمناً باهظاً.

عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور.

صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

السرطان

مهنيًا: يوم ايجابي حاول ان تكون متفاءلا منفتحا ايجابيا وكن جريئاً في اتخاذ قرارات عملية مناسبة، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات التي تؤتي ثمارها ونتائجها الممتازة التي ترضيك.

صحيًا: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.

الاسد

مهنيًا: الأجواء الفلكية تحمل ضغوطات يجب أن تدعم نفسك بخطط بديلة فكرية ومهنية وتابع أمورك بطريقة دقيقة قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات سلبية بعض الشيء.

عاطفيًا: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً.

صحيًا: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات.

العذراء

مهنيًا: يوم مهم يعطيك قوة نشاط عزيمة قرا لت مشاريع مهنية جديدة لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة.

عاطفيًا: لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء.

صحيًا: المأكولات المحتوية على الفيتامينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن تفرط في تناولها.

الميزان

مهنيًا: وجود الشمس في برجك تعطيك دعم وطاقات فلا خوف عليك لديك قوة مثبتة بالثقة بالنفس كما أن التحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جواً من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل.

عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك يزول ويتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك، فتقرران على أثره تمضية أيام بعيداً وفي أجواء رومانسية.

صحيًا: بعض المخاطر ستواجهك: التهاب في اللوزتين، والصدر والحنجرة.

العقرب

مهنيًا: شكوك مخاوف عتب شك أن وجود القمر في برج الدلو يعاكسك يحمل قيل وقال واخذ ةرد حاول أن تبذل جهود ايضافية كي لا تواجه مأزقاً ما أو تمزقاً بين اتجاهين وتقوم بمبادرة ما لإقناع الآخرين بأفكارك.

عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك، تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة.

صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجاً طبياً جديداً وفعالاً.

القوس

مهنيًا: لا تزال الاجواء جيدة جدا سعادة ارباح وتعاطف حلول ما يتيح لك هذا اليوم فرصاً خاصة تأتي عبر بعض الأصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام شيئاً من السعادة.

عاطفيًا: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية او يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق، فينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب.

صحيًا: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضاً لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر.

الجدي

مهنيًا: محبوب حدسك سليم اوضاع ايجابية كما يشير القمر من برج الدلو من البيت الثاني إلى صداقة جديدة تنمو في هذه الأثناء وتتعامل مع الزملاء بإيجابية كبيرة ويبتسم لك القدر، وتدخل مرحلة واعداة .

عاطفيًا: راعِ شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام، واستمع الى حدسك وقلبك ولا تكن بارداً كما الجليد.

صحيًا: احم عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار.

الدلو

مهنيًا: الامور جيدة تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي تحمل تعارف لقاءات مفاوضات ناجحة لذلك حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع سيسعى إلى أن تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبير وسعادة بالغة.

عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحيًا: طموحك القوي وإصرارك على تحقيق أهدافك بسرعة يولدان لديك الشعور بضغط نفسي كبير وقلق دائم.

الحوت

مهنيًا: لا تزال الجواء الفلكية مشوشة ضبابية قلل من تصرفك العشوائي كما عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.

عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بموعد عاطفي حميم ومثير وأوقات سعيدة، فلا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك.

صحيًا: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب.