الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الألفى لـ"الشاهد": هجوم العدو بدأ 16 أكتوبر.. وقاتلنا حتى الصباح فى الدفرسوار

اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي

أكد اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن العدو كان يريد تنفيذ هجوم مضاد علينا بفرقة "شارون".

وأضاف "الألفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن عملية الهجوم الشامل للعدو بدأت في 16 أكتوبر ولكننا قاتلنا حتي الصباح، في منطقة الدفرسوار. 

وتابع: "أشهر المقاتلين كان يسمي نوارين الباسل، يشبة رامبوا في الأفلام، فكان قائد جسور وباسل، بجوار محمد الشافعي عطية من ميت غمر، وكانوا مصممين علي القتال الشرس حتي الشهادة، فكان يتم التلقين بصاورخين متتاليين حتي يتم إصابة الهدف، وبعد إنتاج النيران علي مركبات العدو من المشاه، كان هناك دخان كبير ولم تتم إصابة بعد دبابات العدو، ولكن عندما يقتربوا من الكتيبة يتراجعوا ولم يستطيعوا التقدم وتم أسري عدد من الدبابات ومدرعات العدو، نتيجة لشجاعة المقاتلين المصريين".

وأكمل: "العدو كان يتقدم بدبابات النصف جنزير الألمانية، فتصدي له رقيب غرباوي، وجندي مرعي من المنيا، دمروا الدبابة بالمدفع b11، كذلك الرائد أحمد كحيل قائد السرية الثانية دمر عربتين ودبابة للعدو بإمكانياتنا المحدودة المقابلة للتسليح العالي للعدو، وهنا نقول ليس الرجال بالسلاح ولكن السلاح بالرجال، فالسلاح b11 يطلق القذيقة ويكشف مكان ألعدو، والرائد أحمد كحيل قائد السرية الثانية أصيب في أذنه ولم يترك موقعه، ولم يتمكن العدو من دخول موقع الكتيبة قولاً واحداً".

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اكسترا نيوز محمد الباز زكي الألفي حرب اكتوبر 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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