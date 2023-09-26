الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل استعدادات مدارس المنيا للعام الدراسى الجديد

أجتماع وكيل تعليم
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد

حدد حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،  خلال الاجتماع الذي عقده بإدارات التعليمية بمركزي مطاي وبني مزار على هامش جولته التفقدية للمدارس  لبحث الاستعدادات الرئيسية لبدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، عدد من النقاط التعليمات الواجب توافرها بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد والتي جاءت في 10 نقاط. 

وأكد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، خلال الأجتماع الذي حضره رؤساء أقسام التعليم العام والفنى، ومديرى المدارس، والتوجيه الفنى ، والتوجيه المالى والإدارى، وشؤون العاملين علي النقاط  الآتية: ـ  

1 ـ ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس.

2 ـ التأكد من سلامة أسوار السلالم، والتواصل مع رؤساء الأحياء؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، من المصارف والأسواق، وتجمعات القمامة، والباعة الجائلين، حفاظاً على سلامة الطلاب.

3 ـ سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ أثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية.

4 ـ تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة، مؤكدا على الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي. 

5 ـ تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة .

6 ـ ضرورة تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف مدارس الإدارات التعليمية وتجهيز القاعات الدراسية بما يضمن مستوى عالي من الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور.

7 ـ ضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا وورقيا، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى، و منع التبرعات تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس ، وتتخذ الاجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة ووجه مديرى الإدارات إلى ضرورة متابعة التنفيذ .

8 ـ ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول.

9 ـ التأكيد على التعليمات الخاصة بشؤون المعلمين لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل أو الندب بجميع الإدارات ، وذلك تفعيلا للقرار الوزارى 202 لسنة 2013 بشأن ندب أو نقل المعلمين.

10 ـ تكليف أمين مرافق للمياه وللكهرباء من مشرفى النشاط للمساعدة في توفير وترشيد الكهرباء والمياه، مع سرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول.

وفى نهاية الاجتماع أكد حمدى مصطفى مدير المديرية على جميع القيادات الإدارية بالإدارات التعليمية بإعداد خطه للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى 2023/2024 ، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها.

أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
أجتماع وكيل تعليم المنيا أستعدادا للعام الدراسي الجديد
تعليم المنيا أجتماع مع مديري الأدارات التعليمية مركزي مطاي وبني مزار تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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