الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإعلام المغربي يشيد بجهود "المقاولون العرب" في فتح الطرق بعد الزلزال المدمر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف المهندس حسام الريفي، النائب الأول لشركة المقاولون العرب، عن جهود الشركة في فتح الطرق المتضررة من زلزال المغرب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الإثنين، إنه فخور بجهود الشركة ومساعدة الأشقاء في المغرب، موضحاً أن الشركة لديها دور مجتمعي.

أضاف أن الإعلام المغربي أشاد بجهود شركة المقاولون العرب في فتح الطرق المتضررة من زلزال المغرب المدمر، موضحاً أن الشركة تتحرك من منظق دورها المجتمعي.

أشار إلى أن الشركة تحركت بسرعة لمساعدة الأشقاء في المغرب من الكارثة التي حلت بهم مؤخراً، موضحاً أن المقاولون العرب تعمل خارج مصر لمدة 50 سنة وتنقل الفكر المصري بطريق أهل مصر.

حسام الريفي المقاولون العرب عمرو خليل سي بي سي من مصر المغرب

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