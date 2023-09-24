الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل إعادة فتح الطرق الرئيسية المتضررة من الزلزال فى المغرب

الزلزال في المغرب
الزلزال في المغرب

قال الدكتور محمد كريم بوخصاص، الكاتب الصحفي، إن وزارة النقل المغربية أعلنت، أمس، عن فتح أغلب الطرق المتضررة من الزلزال، مشيرًا إلى أن زلزال المغرب تسبب في قطع حوالي 20 طريقًا مصنفًا على طول أزيد من 459 كيلومترًا.

وأضاف "بوخصاص"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "تم فتح أيضًا 45 طريقًا غير مصنف على طول يتجاوز 465 كيلومترًا"، مشيرًا إلى أن وزارة التجهيز والنقل نجحت في إعادة تشغيل الطرق المصنفة كلها باستثناء الطرق غير المصنفة، حوالي 50 كيلومترًا ما زالت متضررة.

بوخصاص: بعض الطرق فُتحت ثم تم إغلاقها بسبب سقوط الصخور من الجبال

وتابع: "المشكلة أن تضاريس المنطقة في إقليمي الحوز وتارودانت، وهما الإقليمان الأكثر تضررًا من الزلزال، هي مناطق جبلية بالأساس وبالتالي عملية إعادة تشغيل الطرق هناك كنت معقدة جدًا، واحتاجت إلى خبرات تقنية وهندسية من أجل إعادة تشغيلها".

وأشار إلى أن بعض الطرق تم فتحها ثم أغلقت مرة أخرى بعدما تبين سقوط صخور من أعالي الجبال جرّاء الهزات الارتدادية التي ما زالت تحدث حتى الآن، خاصة في المناطق القريبة من بؤرة الزلزال.

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