الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي ‏الجديد

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية

اجتمع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الإثنين، مع مديري ‏الإدارات التعليمية الخمس (المنتزه وشرق ووسط والعامرية وغرب)،  في حضور مديري المراحل التعليمية، ‏والخاص، وموجهي العموم؛ لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ‏‏2024/2023م، واستيعاب المعاهد لجميع المتقدمين للتعليم الأزهري، الذين تنطبق عليهم الشروط.‏

جاهزية المعاهد ووصول الكتب للمخازن 

وتضمن الاجتماع التأكيد على جاهزية المعاهد، والانتهاء من أعمال الصيانة، وتوفر عوامل الأمن والسلامة ‏بها، مع وصول عدد كافٍ من طفايات الحريق، ووصول الكتب للمخازن الرئيسية استعدادًا لتسليمها ‏للمعاهد، كما تطرق الاجتماع إلى استيعاب الإدارات التعليمية للمتقدمين للتعليم الأزهري برياض الأطفال ‏والصف الأول الابتدائي، وتنفيذ جميع خطابات الندب، والتأكيد على تفعيل دور لجنة التظلمات؛ لوضع ‏الحلول المناسبة لمشاكل الندب الداخلي، واتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن، ‏كما تمت مناقشة المشكلات ووضع الحلول والبدائل لتناسب مختلف المعاهد.‏

وتقدم رئيس المنطقة بالشكر لجميع الإدارات على مجهوداتهم الطيبة خلال الفترة السابقة، مؤكدًا ضرورة ‏مواصلة هذه الجهود وتسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول للدراسة، دون تأخير، وكذلك التأكيد على وصول ‏المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

تشكيل لجان متابعة بالإدارات التعليمية

كما وجَّهَ بضرورة تشكيل لجان متابعة من جميع الإدارات لمراجعة الكثافات بالمعاهد على أرض ‏الواقع، وتنفيذ جدول المحاضرات، ورفع الكُهْنة من المعاهد.‏

منطقة الإسكندرية الازهرية الاستعدادات للعام الدراسي الجديد التعليم الازهري الأزهر الشريف الإسكندرية

مواد متعلقة

رئيس "الإسكندرية الأزهرية": إدارات المنطقة الخمس تتعاون لاستيعاب جميع المتقدمين

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع تنفيذ إجراءات استيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"فى ضهرك يا ريس".. أهالى السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى