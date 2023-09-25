رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي ‏الجديد

اجتمع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الإثنين، مع مديري ‏الإدارات التعليمية الخمس (المنتزه وشرق ووسط والعامرية وغرب)، في حضور مديري المراحل التعليمية، ‏والخاص، وموجهي العموم؛ لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ‏‏2024/2023م، واستيعاب المعاهد لجميع المتقدمين للتعليم الأزهري، الذين تنطبق عليهم الشروط.‏

جاهزية المعاهد ووصول الكتب للمخازن

وتضمن الاجتماع التأكيد على جاهزية المعاهد، والانتهاء من أعمال الصيانة، وتوفر عوامل الأمن والسلامة ‏بها، مع وصول عدد كافٍ من طفايات الحريق، ووصول الكتب للمخازن الرئيسية استعدادًا لتسليمها ‏للمعاهد، كما تطرق الاجتماع إلى استيعاب الإدارات التعليمية للمتقدمين للتعليم الأزهري برياض الأطفال ‏والصف الأول الابتدائي، وتنفيذ جميع خطابات الندب، والتأكيد على تفعيل دور لجنة التظلمات؛ لوضع ‏الحلول المناسبة لمشاكل الندب الداخلي، واتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن، ‏كما تمت مناقشة المشكلات ووضع الحلول والبدائل لتناسب مختلف المعاهد.‏

وتقدم رئيس المنطقة بالشكر لجميع الإدارات على مجهوداتهم الطيبة خلال الفترة السابقة، مؤكدًا ضرورة ‏مواصلة هذه الجهود وتسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول للدراسة، دون تأخير، وكذلك التأكيد على وصول ‏المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

تشكيل لجان متابعة بالإدارات التعليمية

كما وجَّهَ بضرورة تشكيل لجان متابعة من جميع الإدارات لمراجعة الكثافات بالمعاهد على أرض ‏الواقع، وتنفيذ جدول المحاضرات، ورفع الكُهْنة من المعاهد.‏