الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن أهم المعلومات عن خط غاز نورد ستريم

خط غاز نورد ستريم
خط غاز نورد ستريم

عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان "لغز تفجير نورد ستريم"

أهم المعلومات عن خط الغاز "نورد ستريم"

  • تم تفجير خطي نورد ستريم في 26 سبتمبر 2022م، ويمتد خط نورد ستريم1 على عمق 1200 كم تحت بحر البلطيق.
  • تم افتتاح خط "نورد ستريم" 1 في عام 2011.
  • تم إطلاق خط نورد ستريم2 في 2015.
  • ألمانيا والسويد والدنمارك فتحت تحقيقات منفصلة مستمرة حتى اليوم.
  • 7.4 مليار يورو حجم الاستثمارات في خطي نورد ستريم.
  • تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم هي سلسلة من أربعة تفجيرات ضربت خطوط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، نتج عنها تسريبات للغاز في بحر البلطيق امتدت ما بين 26 و29 سبتمبر 2022.
  • يُعتقد أن التفجيرات حدثت بفعل فاعل بقصد التخريب المتعمد؛ بينما لا تزال هوية الجناة والدوافع وراء هذا التفجيرات محل نقاش، في حين لم تصدر نتائج التحقيقات الرسمية حتى الآن.
  • مُدَّت خطوط أنابيب نورد ستريم الأول ونورد ستريم الثاني لأغراض نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا وأوروبا الغربية عبر بحر البلطيق.
  • تعود ملكية مشروع خطوط نورد ستريم في معظمه لشركة الغاز الحكومية الروسية غازبروم.
تفجيرات خط غاز تفجير خط نورد ستريم برنامج مطروح للنقاش الحرب الروسية الأوكرانية بحر البلطيق

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