روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة تفجيرات "نورد ستريم".. الثلاثاء

طالب دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تفجيرات أنابيب نورد ستريم.

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، السبت، فقد طالب المسئول الروسي بعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل، الموافق 11 يوليو الجاري، لمناقشة الأمر.

وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة "نورد ستريم" عن أضرار غير مسبوقة استهدفت ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، فيما سجّل علماء الزلازل انفجارين على طرق خطوط الأنابيب.