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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة تفجيرات "نورد ستريم".. الثلاثاء

نورد ستريم
نورد ستريم

 طالب دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تفجيرات أنابيب نورد ستريم.

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، السبت، فقد طالب المسئول الروسي بعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل، الموافق 11 يوليو الجاري، لمناقشة الأمر.

وفي 27 سبتمبر 2022، أبلغت شركة "نورد ستريم" عن أضرار غير مسبوقة استهدفت ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، فيما سجّل علماء الزلازل انفجارين على طرق خطوط الأنابيب.

روسيا مجلس الأمن تفجيرات نورد ستريم أنابيب نورد ستريم موسكو تحقيق

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