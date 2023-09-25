كولر يشيد بمستوي أمام عاشور في لقاء سان جورج الإثيوبي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي الإشادة بأداء مستوى أمام عاشور لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء في مباراة سان جورج الإثيوبي التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

كولر أكد لـ أمام عاشور أنه نجح في تنفيذ التعليمات الفنية ببراعة وقيادة خط وسط الفريق بشكل جيد وصناعة الأهداف لزملائه مطلبا اللاعب بالحفاظ على مستواه في المباريات.

وأضاف المدير الفني الإمام عاشور أنه أصبح من الأعمدة الرئيسية في الفريق وعليه أن يحافظ على الثقة الكبيرة التي يضعها الجهاز الفني فيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلي أن كولر يرغب في زيادة دوافع المعنوية والنفسية لدى اللاعب وإشعال المنافسة بينه وبين زملائه في الفريق خاصة في ظل ضغط المباريات المتتالية خلال المباريات المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته أن المدير الفني أرسل رسالة إلي اللاعبين أن أي لاعب يجيد في المباريات سيتم مكافأته سواء معنوية أو مادية حسب حفاظ اللاعب علي مستواه الفني والبدني وتألقه في المباريات.

سانت جورج خطوة مهمة

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

وقال كولر إن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة.‏

ووصل كولر حديثه: نمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل ‏المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي في جميع البطولات وأن هذه القائمة تساعده في عملية ‏التدوير خلال المباريات وتعوض غياب أي لاعب.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، وأنه رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.‏

واختتم مارسيل كولر حديثه معبرًا عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام ‏سانت جورج وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة لا سيما أنه يعلم ‏أن المصريين يعشقون كرة القدم وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع ‏الجماهير.‏