الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تُسجل نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 114 يومًا

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة قدرها 500 ألف نسمة، خلال 114 يومًا.

وسجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

ارتفاع عدد سكان مصر 

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت ربع المليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي، أي خلال 57 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع المليون نسمة ثان، اليوم، أي خلال 57 يومًا.

عاجل.. الإحصاء: سكان الصعيد يمثلون ثلث تعداد المصريين بالداخل

المحافظات الأعلى كثافة سكانية

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

txt

"الإحصاء": الزيادة السكانية تلتهم نصيب الفرد من مياه النيل خلال 10 سنوات

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 794.8 ألف نسمة، بورسعيد 793.4 ألف نسمة، مطروح 552.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 404.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة.

الاحصاء الساعة السكانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر القاهرة

مواد متعلقة

القومي للحوكمة و"إي أف جي للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون المستقبلي

الإحصاء: 25.1% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للصين خلال 2022

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

"التخطيط" تشارك فى برنامج أهداف التنمية المستدامة بكوريا الجنوبية

"التنظيم والإدارة" يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية الحجز

12.8 مليون مستفيد.. إدراج 905 قرى بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

"القومى للحوكمة" يتعاون مع مدينة زويل لدعم بناء وتطوير القدرات البشرية

"التخطيط": 75 مليار جنيه استثمارات الخدمات الصحية بخطة 2023-2024

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عدم قبول دعوى منع عبدالله رشدى من الخطابة

أسرار جديدة وصادمة.. هل حاول موشيه ديان الانتحار بعد نصر أكتوبر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى