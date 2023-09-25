"تعليم العاصمة" تطلق حملة توعوية ببعض الإرشادات الوقائية للطلاب

تطلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حملة توعوية ببعض النصائح والإرشادات الوقائية، لطلبة والطالبات، عند حدوث أى طارىء، إستعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وحرصاً على سلامة أبناؤنا الطلبة.

وأكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن صحة وسلامة أبنائه الطلبة أولى اهتماماته، مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات اتباع الصور المرفقة، لمعرفة النصائح والإرشادات الوقائية عند حدوث طواريء، مع بداية العام الدارسي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تعليماتها للطلاب في حال حدوث عاصفة رملية، قائلة "إذا كانت عاصفة رملية حاول ان تجد مكانا آمنا وأبلغ الأخرين عن مكان تواجدك.. قم بتغطية انفك وفمك بكمامة او بمنديل مبلل بالماء وضع نظارات لحماية العينين، وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية ، وتجنب الوقوف تحت الإعلانات المعلقة واللافتات، كما تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة وخاصة اذا كنت مصابا بالحساسية أو الربو او التهابات صدرية، فعليك إلزام المنزل وتابع النشرات الجوية وأخبار العاصفة حتي مرورها بسلام.

وفي حالة سقوط الأمطار، نصحت المديرية، طلاب المدارس، بعدم العبث بمياه الأمطار المتراكمة خوفا من وجود أي خطر تحتها، سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة، فضلا عن عدم لمس أعمدة الإنارة في الشوارع.. أو أي مصدر كهرباء مفتوح ،وفصل التيار الكهربي إذا كانت الأمطار غزيرة ، والبقاء في المنزل أو في مكان مغطي ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات .

كما نصحت المديرية، الطلاب "لا تقف في النوافذ أو أماكن مفتوحة عند حدوث البرق والرعد " .

وفي حالة حدوث الزلالزل، نصحت المديرية الطلاب، بضرورة الالتزام في مكانك داخل المنشأة سواء كنت في مكتب أو فصل ولا تخرج ولا تستعمل السلالم والمصاعد، والاختباء تحت مكان صلب مثل التختة أو المكتب اثناء حدوث زلزال.

وطالبت المديرية، الطلاب بضرورة الحرص على حماية رأسك أولا والنصف العلوي من الجسم تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة، وبعد انتهاء الزلازل والهزة الأرضية يتم إخلاء البني بهدوء مع المشرفين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم، لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا، فتأتى على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

oooooooooooo

,,,,,,

iiiiiiiiiiiiiii