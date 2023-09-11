"تعليم العاصمة" تعلن أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن أماكن مقرات الدعم المدرسى، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٣

مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية

وأضاف موسى، أنه تم تجهيز (٣٤٥) قاعة وجارى الاستكمال، كذلك تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد على ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية، والالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال.

تخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

وأصدر مدير المديرية، تعليماته بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة، كما أوصى بكيفية اختيار المعلمين، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين .

وكان قد شدد الوزير، على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية مشيرا إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

كما أشار الوزير إلى أن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب، مشيرا إلى أنه ينضم لهذه القنوات مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية، فضلا عن إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص.

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