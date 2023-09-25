الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الصم يفوز على نظيره الأمريكى 3/2 بكأس العالم لكرة القدم

جانب من المباراة
جانب من المباراة

فاز منتخب مصر لكرة القدم للصم على نظيره الأمريكي اليوم الاثنين بنتيجة 3/2  فى ثانى مباريات بطولة العالم التي تقام بماليزيا، وكان المنتخب قد فاز في المباراة الأولى أمام ألمانيا بنتيجة 3/1 متصدرا مجموعته التي تضم مصر وألمانيا وأمريكا.

موعد البطولة

وتقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد  صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

أحرز الهداف عمرو الشربيني و محمد عبد الحميد من ضربة جزاء والهدف الثالث ماهر محمد الجوهرى.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.


جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الألماني.

وكانت اللجنة البارالمبية قد وضعت استراتيجية باستقلالية الألعاب البارالمبية بدأتها بإجراء انتخابات لعدد من الألعاب منها السباحة والسلة للكراسى المتحركة  ورفع الأثقال وألعاب القوى .

منتخب الصم والبكم اللجنة البار البارالمبية بطولة العالم ماليزيا

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