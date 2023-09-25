مصر تواجه أمريكا فى كأس العالم لكرة القدم للصم اليوم

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره الأمريكي اليوم الاثنين فى ثانى مباريات بطولة العالم التي تقام بماليزيا، وكان المنتخب قد فاز في المباراة الأولي أمام ألمانيا بنتيجة 3/1 متصدرا مجموعته التي تضم مصروألمانيا وأمريكا.

وتقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022 .

الفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد المصرى للأقزام

على جانب آخر، أجرت اللجنة البارالمبية اليوم انتخابات أول جمعية تأسيسية لرياضات الاقزام ( الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس ) بحضور 13 نادى ، وأشرف على إجراءات التصويت والفرز عماد رمضان أمين صندوق اللجنة،

فى حضور الدكتورة هويدا مندي المدير التنفيذى للجنة.

وفاز كلا من على شعبان رئيسا والفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد وعلاء سيد احمد أمينا للصندوق.

وفى العضوية فاز كلا من صفاء احمد عزالدين وعبير احمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.

وكانت الانتخابات قد جرت فى جو ديمقراطى تقدم له 10 مرشحين، وفازت قائمة شعبان ونهال بالعلامة الكاملة.

وكانت اللجنة البارالمبية قد وضعت استراتيجية باستقلالية الألعاب البارالمبية بدأتها بإجراء انتخابات لعدد من الألعاب منها السباحة والسلة للكراسي المتحركة ورفع الأثقال وألعاب القوى.