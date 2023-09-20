الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الصم يصل إلى ماليزيا للمشاركة فى كأس العالم لكرة القدم

بعثة منتخب الصم وابكم
بعثة منتخب الصم وابكم

وصل ظهر اليوم منتخب مصر لكرة القدم للصم إلى ماليزيا استعدادا للمشاركة  فى كأس العالم والذى يقام فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر القادم ويشارك فيه 19 منتخبا.

وقد جاء منتخبنا المصرى فى المجموعة الأولى حيث يلعب مع ماليزيا الدولة المضيفه وامريكا وألمانيا.

وكان المنتخب المصري للصم قد دخل معسكرًا مغلقًا في استاد القاهرة قبل سفره، وضم 23 لاعبًا هم: محمد الهامي، وحمادة فاروق، ومحمد السيد، وأحمد عماد، ومحمد عزت، وسعيد أنور، ومصطفى قدري، ومحمد عبد الحميد، ومحمد عماد، والسيد شوقي، وعادل طارق، ونبيه سامح، وقاسم أسامة، ومحمد محمود، وماهر محمد، ومحمد أحمد، وعبد السلام إبراهيم، وصابر جمال، والسيد أحمد، ومصطفى فتحي، وأحمد مسعود، وعمر محمد، وحسن نبيل، ومحمد صالح، وعبد الله محمود، وعلي السيد، ومصطفى عبد الحميد، وإسماعيل محمد، وعبد الرحمن عبد الله، ومحمد طه، وعمر سمير، وماهر الجوهري، ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام  والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى اخصائى العلاج الطبيعى.

قائمة منتخب التنس الطاولة البارالمبي استعدادًا لبطولة أفريقيا

على صعيد آخر، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة، والتي ستقام في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، والتي تؤهل لبارالمبياد باريس 2024.

ويضم منتخب مصر اللاعبين التالية أسماؤهم: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، وعبدالرحمن عبدالوهاب.

أما قائمة اللاعبات فتضم: علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاته، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، وأنعام محمد رضوان.

بعثة منتخب الصم وابكم
بعثة منتخب الصم وابكم
بعثة منتخب الصم وابكم
بعثة منتخب الصم وابكم
الصم والبكم البارالمبية كرة القدم كأس بعثة المنتتخ

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

بدء توافد الإعلاميين على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

"الأمور المستعجلة" ترفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال الزمالك

تفاصيل تحركات الأهلى للتعاقد مع بديل على معلول فى يناير

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفى كيالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم