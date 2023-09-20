منتخب الصم يصل إلى ماليزيا للمشاركة فى كأس العالم لكرة القدم

وصل ظهر اليوم منتخب مصر لكرة القدم للصم إلى ماليزيا استعدادا للمشاركة فى كأس العالم والذى يقام فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر القادم ويشارك فيه 19 منتخبا.

وقد جاء منتخبنا المصرى فى المجموعة الأولى حيث يلعب مع ماليزيا الدولة المضيفه وامريكا وألمانيا.

وكان المنتخب المصري للصم قد دخل معسكرًا مغلقًا في استاد القاهرة قبل سفره، وضم 23 لاعبًا هم: محمد الهامي، وحمادة فاروق، ومحمد السيد، وأحمد عماد، ومحمد عزت، وسعيد أنور، ومصطفى قدري، ومحمد عبد الحميد، ومحمد عماد، والسيد شوقي، وعادل طارق، ونبيه سامح، وقاسم أسامة، ومحمد محمود، وماهر محمد، ومحمد أحمد، وعبد السلام إبراهيم، وصابر جمال، والسيد أحمد، ومصطفى فتحي، وأحمد مسعود، وعمر محمد، وحسن نبيل، ومحمد صالح، وعبد الله محمود، وعلي السيد، ومصطفى عبد الحميد، وإسماعيل محمد، وعبد الرحمن عبد الله، ومحمد طه، وعمر سمير، وماهر الجوهري، ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى اخصائى العلاج الطبيعى.

قائمة منتخب التنس الطاولة البارالمبي استعدادًا لبطولة أفريقيا

على صعيد آخر، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة، والتي ستقام في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، والتي تؤهل لبارالمبياد باريس 2024.

ويضم منتخب مصر اللاعبين التالية أسماؤهم: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، وعبدالرحمن عبدالوهاب.

أما قائمة اللاعبات فتضم: علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاته، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، وأنعام محمد رضوان.

بعثة منتخب الصم وابكم