الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس "البارالمبية" يهنئ سلمى علي بذهبية الباراتايكندو

سلمى على
سلمى على

هنأ الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنه البارالمبية، اللاعبة سلمى على، نجمة البارا تايكوندو، بعحصولها على الميدالية  الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى المقامة بالمكسيك.

وفازت سلمي علي بالميدالية الذهبية في فئة G6، بعد فوزها على بطلة منغوليا في النهائي 3-2.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، أن اللجنة البارالمبية تقف خلف كل الأبطال البارالمبيين فى جميع الألعاب معنويا وماديا، من خلال توفير كل الإمكانيات التى يحتاجونها وبالتعاون والتنسيق مع الاتحادات التابعة لهم، وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضه  على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية وخاصة الإعداد الجيد لبارالمبياد باريس 2024.

وأضاف، أنه سعيد بالإنجازات التي يحققها الأبطال ذوي الهمم في مختلف البطولات الدولية، واللجنة البارالمبية تثق في قدرتهم على التحدى ورفع اسم مصر على منصات التتويج. 

سلمى علي تتوج بذهبية بطولة الجائزة الكبرى (فئة G6)

وحققت بطلة مصر سلمي على ذهبية بطولة الجائزة الكبري (فئة G6) والمقامة حاليا خلال الفترة من 21 الي 24 سبتمبر الجاري بمدينة فيراكروز بالمكسيك، وذلك بعد أن فازت في المباراة النهائية على بطولة منغوليا 3-2.

وكانت سلمى على قد فازت في دور الثمانية على لاعبة بريطانيا 16-2، ثم حققت الفوز على بطلة المكسيك في نصف النهائى 0-2 قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة منغوليا.

ويرأس بعثة منتخب مصر فى البطولة المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب الباراتايكوندو وتضم البعثة المدرب العام دكتور إسماعيل مهران واللاعبين سلمي على ميزان -52 كجم، عبد الرحمن فرج ميزان -70 كجم، عبد الرحمن إسماعيل وزن -58 كجم.

ويشارك منتخب مصر البارالمبي فى بطولة الجائزة الكبرى فئة الG6 باللاعبة سلمى علي، وينضم إليها في بطولة العالم فئة الـ G14 اللاعبين عبدالرحمن فرج وعبدالرحمن إسماعيل.

وتعد بطولتي الجائزة الكبري وبطولة العالم إحدى المحطات الرئيسية للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

سلمى على أبطال مصر البارالمبيين منتخب البارا تايكوندو الدكتور حسام الدين مصطفى البارالمبية

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