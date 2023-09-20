سلمى على تحرز ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بالمكسيك

حققت بطلة مصر سلمي علي ذهبية بطولة الجائزة الكبري "فئة G6" والمقامة حاليا خلال الفترة من 21 الي 24 سبتمبر الجاري بمدينة فيراكروز بالمكسيك، بعد أن فازت في المباراة النهائية على بطولة منغوليا 3-2.

وكانت سلمى علي قد فازت في دور الثمانية على لاعبة بريطانيا 16/2 ثم حققت الفوز على بطلة المكسيك في نصف النهائى 0-2، قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة منغوليا.

ويرأس بعثة منتخب مصر فى البطولة المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب الباراتايكوندو وتضم البعثة المدرب العام دكتور إسماعيل مهران واللاعبين سلمي على ميزان -52 كجم، عبد الرحمن فرج ميزان -70 كجم، عبد الرحمن إسماعيل وزن -58 كجم.

ويشارك منتخب مصر البارالمبي فى بطولة الجائزة الكبرى فئة الـG6 باللاعبة سلمي علي، وينضم إليها فى بطولة العالم فئة الـ G14 اللاعبين عبدالرحمن فرج وعبدالرحمن إسماعيل.

وتعد بطولتى الجائزة الكبري وبطولة العالم أحدي المحطات الرئيسية للتأهل الى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 .

وزير الرياضة يهنئ لاعبة البارا تايكوندو بذهبية بطولة الجائزة الكبرى

وقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى لاعبة المنتخب الوطني للبارا تايكوندو سلمي علي، وذلك بعد حصولها علي ذهبية الجائزة الكبرى بالمكسيك.

وتوجت سلمى علي بالميدالية الذهبية يبطولة الجائزة الكبرى للبارا تايكوندو في المكسيك فئة G6، بعد فوزها على بطلة منغوليا في النهائي 3-2.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير كل سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وأضاف أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوو القدرات والهمم على الإنجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.