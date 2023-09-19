8 دول تؤكد مشاركتها في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة البارالمبي

تنطلق منافسات البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة ، عقب ساعات قليلة، والتي تقام في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات ، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.

8 دول إفريقية مشاركتها في البطولة القارية

وأكدت 8 دول إفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 109 لاعب ولاعبة حتى الآن.

وأقام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة معسكر تحت قيادة خيبر إيطالي يختتم اليوم، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.

وتأتي إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة منتخب تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس ، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد ، بالإضافة إلى مقاعد فردية ، و الزوجي المختلط.

مشاركة منتخب الطاولة البارالمبي في منافسات بطولة السعودية الدولية

كان منتخب الطاولة البارالمبي شارك في منافسات بطولة السعودية الدولية ، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي ، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات ، وحقق الذهبيات كلًا من فايزة محمود، وسيد سيكا، أيمن الزناتي، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.