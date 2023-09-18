الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صالة حسن مصطفى تستضيف البطولة الإفريقية لتنس الطاولة الباراليمبى

منتخب تنس الطاولة
منتخب تنس الطاولة البارالمبية

تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر منافسات البطولة الإفريقية  البارالمبية لتنس الطاولة، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى.
وأقام الاتحاد الدولى  للطاولة معسكرا تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم غدا الثلاثاء، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الإفريقية المشاركة بالبطولة.

وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، وتأتي إقامة البطولة الباراليمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة إفريقيا للأسوياء بتونس، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأوليمبياد، بالإضافة إلى مقاعد فردية، والزوجى المختلط.

كان منتخب الطاولة الباراليمبي شارك في منافسات بطولة السعودية الدولية، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، أيمن الزناتي، سامح عيد، عبدالرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.

كشف طبى شامل للاعبى منتخب رفع الأثقال الباراليمبى قبل بطولة العالم بالقاهرة

وانتهت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الصحة من الكشف الطبى الشامل للاعبي المنتخب القومي لرفع الأثقال الباراليمبي  بأحد المستشفيات الكبرى، وكشف متخصص فى العلاج الطبيعى بحضور الدكتور سامح وهدان، على أن تقوم اللجنة بإعداد ملف طبي كامل لكل لاعب من أعضاء المنتخب الأول والناشئين وتسليمه إلى اللجنة الباراليمبية.

وذلك لاختيار اللاعبين الجاهزين للدخول فى المعسكر المغلق الذى يتم إعداده من أجل بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة فى الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى موعد باراليمبياد باريس 2024 بالمركز الأوليمبى بالمعادى ومن يتم اكتشاف إصابته سيتم علاجه أولا قبل الانضمام للمعسكر.
من ناحية أخرى، عقد الخبير الأجنبي أندرو المدير الفنى الجديد للمنتخب اجتماعا حضره  كل من الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذي للجنة الباراليمبية، الكابتن محمد عزت المدير الفنى لمنتخب الناشئين وذلك بمقر اللجنة باستاد القاهرة الدولي.

وضم الاجتماع 19 لاعبا ولاعبة فى التجمع الأول للمنتخب وهم فاطمة عمر وأميمة السيد حسن وأمل محمود حنفى وراندا تاج الدين وريحاب رضوان وصفاء إبراهيم وفاطمة محروس ونادية فكرى ومن اللاعبين هانى الدسوقى محمود صبرى وشريف عثمان وشعبان يحيى الدسوقى ومحمد سعد المنياوى وعبد الباسط مجدى وطه عادل ومحمد صبحى ومحمد على السيد وعمرو فاروق ومظهر تمام.

منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
منتخب تنس الطاولة البارالمبية
تنس الطاولة البارالمبية بطولة افريقيا أولمبياد 2024 مقاعد فردية

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