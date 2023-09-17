كشف طبى شامل للاعبى منتخب رفع الأثقال البارالمبى قبل بطولة العالم بالقاهرة

انتهت اللجنة الطبية المكلفة من وزارة الصحة من الكشف الطبى الشامل للاعبى المنتخب القومى لرفع الأثقال البارالمبى بأحد المستشفيات الكبرى وكشف متخصص فى العلاج الطبيعى، بحضور الدكتور سامح وهدان، على أن تقوم اللجنة بإعداد ملف طبي كامل لكل لاعب من أعضاء المنتخب الأول والناشئين، وتسليمه إلى اللجنة البارالمبية، وذلك لاختيار اللاعبين الجاهزين للدخول في المعسكر المغلق الذي يتم إعداده من أجل بطولة كأس العالم لرفع الأثقال المقامة بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم. وسيستمر المعسكر حتى موعد بارالمبياد باريس 2024 بالمركز الأولمبي بالمعادي، وسيتم علاج أي لاعب يتم اكتشاف إصابته أولا قبل الانضمام للمعسكر.

19 لاعبًا ولاعبة في التجمع الأول للمنتخب

من ناحية أخرى، عقد الخبير الأجنبي أندرو، المدير الفني الجديد للمنتخب، اجتماعاً حضره كلاً من الدكتورة هويدا مندي، المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، والكابتن محمد عزت، المدير الفني لمنتخب الناشئين، وذلك بمقر اللجنة بإستاد القاهرة الدولي، وضم الاجتماع 19 لاعبًا ولاعبة في التجمع الأول للمنتخب، وهم: فاطمة عمر، وأميمة السيد حسن، وأمل محمود حنفي، وراندا تاج الدين، وريحاب رضوان، وصفاء إبراهيم، وفاطمة محروس، ونادية فكري، ومن اللاعبين: هاني الدسوقي، محمود صبري، وشريف عثمان، وشعبان يحيى الدسوقي، ومحمد سعد المنياوي، وعبد الباسط مجدي، وطه عادل، ومحمد صبحي، ومحمد علي السيد، وعمرو فاروق، ومظهر تمام.

على جانب آخر، تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية، والمقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، بصالة حسن مصطفى في أكتوبر. وتأتي البطولة الأفريقية البارالمبية بعد أيام من مشاركة منتخب الأسود في البطولة الأفريقية التي ستقام بتونس في الفترة من 9 إلى 19 من الشهر الجاري أيضًا.

ونجحت بعثة منتخب الطاولة البارالمبية في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي ببطولة السعودية الدولية للطاولة البارالمبية، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.

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