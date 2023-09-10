الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة يحصد برونزية دورة الألعاب الأفريقية بغانا

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة

حصد منتخب مصر الوطني لكرة القدم للساق الواحدة الميدالية البرونزية ببطولة دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

وفاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة بالميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره منتخب انجولا بنتيجة 2 /1 في اللقاء الذي انتهى منذ قليل لتحديد المركز الثالث.

وكان منتخب مصر قد تاهل الى نصف نصف نهائي البطولة بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب أنجولا بنتيحة 3 /1 في أولى مبارياته ثم الفوز الثاني على منتخب كينيا بنتيجة2-0، قبل الفوز الثالث اليوم على منتخب رواندا.

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بعثة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة

وتتكون بعثة  مصر لكرة القدم  للساق الواحدة من محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالي للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة أحمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها التركي إيڤران أويانيك المدير الفني والكابتن رستم أحمد رستم مدرب عام ومحمد خيري طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسني النوبي وابراهيم بدوي ومحمود عبد العظيم وإبراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر إبراهيم وأشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدي وإسلام مجاهد.

ويشارك منتخب الساق الواحدة، في منافسات الدورة والتي تعد خطوة في طريق الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 26 إبريل المقبل بمشاركة 20 دولة.

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