الرئيس السيسى: الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص التنمية فى مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، مؤكدا أن هذا ليس فقط تصريحات من جانب الحكومة لكن من خلال إجراءات تمثلت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكان الهدف منها إلغاء كل الاستثناءات حتى يتم تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ، أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 قرارا الهدف منها تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص فى الدولة المصرية.

وتابع الرئيس السيسي، أنه تم إصدار مجموعة مشروعات لها أولوية لدينا وتقرب من 150 مشروعا سنعطي لها حوافز تصل لإعفاء ضريبي من 5 إلى 10 سنوات للشركات التي تستعد لتعمل معنا في هذه المشاريع التي نعطي لها الأولوية.

انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى

وانطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الحدث الرئيسي للبنك، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.