الرئيس السيسى يدعو المؤسسات الدولية لدعم الاقتصاديات الضعيفة والناشئة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إنه في ظل الظروف الراهنة، يتعين على مؤسسات التمويل الدولية ضخ المزيد من التمويل لدعم الاقتصاديات الضعيفة والناشئة.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين: "كانت لدينا فجوة هائلة في البنية الأسياسية في مصر وكان لدينا مساران".

وأضاف الرئيس السيسي: "أن المسار الأول هو أن الدولة تكون لها خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية يستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لآفاق أفضل مما كان عليه، أما المسار الثاني، فهو أن نشجع القطاع الخاص كي يتحرك معانا كدولة في هذه المشاريع".

وتابع:"وأنا بقول للمصريين إن المسار كان ممكن أن ينجح بالقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، كان مطلوب لإنجاح أو سد الفجوة الهائلة الموجودة، ولكن أتصور أن المدى الزمني والالتزامات اللي كانت مطلوبة عشان كانت هتاخد وقت زمني ضخم جداً".

واختتم: "إحنا عملنا كدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهي تلك الفجوة، وتكون هناك بنية أساسية مطورة للدولة في كافة المجالات، خاصة أن هذه الفجوات كانت في كافة القطاعات".