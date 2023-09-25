الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات للمتهم بقتل سائق توك توك بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بضرب أفضى إلى موت للمجنى عليه "خ.ف.م"، فى مشاجرة نشبت بينهم إثر خلافات سابقة بينهم.

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تفاصيل القضية 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3577 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، مما ادى إلى وفاة المجنى عليه بدائرة القسم.

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كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، إلى نشوب مشاجرة بين المتهم " ع.م.ع"، سائق توك توك والمجنى عليه "خ.ف.م" سائق توك توك، على أثر خلافات سابقة بينهما فتعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بينما أخرج المجنى عليه اداه حديدية، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وقام المتهم بإصابة المجنى عليه فى ذراعه اليسرى فسقط على الأرض مغشيًا وتوفى بعد ذلك، وبتقتين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه عبارة عن إصابة قطعية غائرة من جسم صلب ذي حافة، مما تسبب فى وفاته، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

قسم شرطة سيدى جابر ضباط مباحث مشاجرة المصاريف الجنائية محكمة جنايات الإسكندرية

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