الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نقدر حجم البنك الآسيوى ودوره الكبير على مدار 8 سنوات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال  الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نعتبر استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فرصة كبيرة بعد توقف 3 انعقادات وكانت تتم افتراضية بسبب جائحة كورونا، وتم إعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافته بشكل يليق بأهميته.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين، أننا نقدر حجم البنك والدور الكبير الذي قام به على مدار الـ8 سنوات الماضية، والمستوى الذي وصل إليه في فترة زمنية قصيرة، حيث يعتبر ثاني بنك متعدد أطراف على مستوى العالم، ولديه محفظة تصل إلى 100 مليار دولار، وحجم تمويل للمشروعات بـ44 مليار دولار في 35 دولة، وتمويل 232 مشروعا حول العالم.

وأكد الرئيس السيسي أننا نعرب عن تقديرنا للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. 

انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى

انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الحدث الرئيسي للبنك، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك الآسيوي للاستثمار مدينة شرم الشيخ الـ 8السنوات الماضية تمويل للمشروعات

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