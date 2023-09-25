"الإصلاح والنهضة" تحدد شرطين في اختيار الرئيس القادم

قال السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه في ظل انتخابات تعددية لرئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، فلابد من توعية المواطنين بكيفية الاختيار وليس فقط عرض الرؤى والبرامج المختلفة.

نشر ثقافة "الاختيار وفق معايير" هي من أهم المستهدفات التي يسعى الحزب لتحقيقها

وأضاف عبد العزيز بأن نشر ثقافة "الاختيار وفق معايير" هي من أهم المستهدفات التي يسعى الحزب لتحقيقها خلال الحملة الانتخابية القادمة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن رئيس دولة كبرى مثل مصر في محيطها الإقليمي المتغير وفي ظل التحديات الدولية لابد أن يتوافر فيه شرطان: امتلاك رؤية مستقبلية واضحة لما ينبغي فعله في المحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بجانب رصيد من الإنجازات والخبرات السابقة المتراكمة في إدارة دولاب الدولة المصرية.

وأكد عبد العزيز بأن مصر ليست "حقلا للتجارب" وأن الظرف التاريخي لا يمنحنا "رفاهية المغامرة" بانتخاب رئيس لا تتوافر فيه تلك الشروط، داعيا جموع المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.