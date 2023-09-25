محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية كالتالي، " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس جمهوريـة مصـر العربية " يُسعدني و يُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و أجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول، مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي و الاقتصادي.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناء مصر

وتابع المحافظ في برقيته " فخورين بجهودكم الموفورة و العظيمة و المخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها و ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم و الرفعة والازدهار و الاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين و مؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم و الازدهار .. متعكم الله بموفور الصحة و العافية و سدد على طريق الخير خطاكم و دمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً و كل عام و سيادتكم و مصر بخير ".

كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة العطرة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ولفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.