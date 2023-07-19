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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة. 

وجاء في نص البرقية: "يُسعدني ويشرّفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال "بذكرى ثورة 23 يوليو 1952"؛ والتي حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم وأثبتت للعالم أجمع مدى وعي أبناء الشعب المصري بكل طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائمًا من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن لتكون بحق إنجازًا وطنيًا شارك فيه شعب مصر العظيم بإرادة حرة ومشاعر وطنية صادقة مع أبنائه البواسل من القوات المسلحة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية". 

وأضاف شعيب في برقيته: "حفظ الله مصر دائمًا، ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، ولتستكمل مصر مرحلة البناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكل ربوع الوطن  وبناء الجمهورية الجديدة مع العبور إلى غد أفضل لشعب مصر العظيم . وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات الدولة بهذه الذكرى الوطنية الخالدة.

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