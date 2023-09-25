تداول 10518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و 444 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 134 شاحنة و 366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 384 شاحنة و78 سيارة.

زيستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة الحسين وعلى متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها .

وصول 4 آلاف سائح لمرسي علم اليوم

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار اليوم الاثنين، 10 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل علي متنها 4 آلاف سائح، ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بالمطار.

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسي علم الدولي، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، و2 رحلة من التشيك، ورحلة من إيطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية من مصر.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.