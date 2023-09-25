الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 10518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و 444 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 134 شاحنة و 366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 384 شاحنة و78 سيارة. 
 زيستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي آيلة، بريدج وسينا. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة الحسين وعلى متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها .

وصول 4 آلاف سائح لمرسي علم اليوم

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار اليوم الاثنين، 10 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل علي متنها 4 آلاف سائح، ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بالمطار.

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسي علم الدولي، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، و2 رحلة من التشيك، ورحلة من إيطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية من مصر. 

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا مطار مرسى علم رحلة طيران

مواد متعلقة

موانئ البحر الأحمر: تداول 460 ألف طن بضائع خلال أغسطس

ملتقى توظيف يوفر 690 فرصة عمل لشباب البحر الأحمر الثلاثاء

من دول مختلفة.. مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران سياحية اليوم

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد لقاء السيسى ولى شى.. كيف تتعاون مصر والصين فى مبادرة "الحزام والطريق"؟

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

اليوم.. محاكمة زوج ومديرة منزل فى وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى