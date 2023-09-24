الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهور معتاد.. سياح يلتقطون صورًا مع "القرش بهلول" على شواطئ الغردقة ومرسى علم

القرش الحوتي بهلول
القرش الحوتي بهلول

رصد سياح ظهور القرش الحوتي المسالم المعروف بـ"القرش بهلول"- أحد أضخم الكائنات البحرية النادرة- على شواطئ مدينتي الغردقة ومرسى علم.

ويعتبر ظهور هذا القرش المسالم بالقرب من الشواطئ المفتوحة في المناطق الآمنة بالبحر الأحمر حدثًا كبيرًا وهامًا للقطاع السياحي، حيث يُعد دعاية مجانية للسياحة، ويؤكد على سلامة البيئة البحرية.

وأشار منظمو رحلات بحرية بالغردقة إلى أن ظهور "القرش بهلول" أصبح معتادًا ويستقطب اهتمام السياح من مختلف الجنسيات. 

وأكدوا أن الظهور المتكرر للقرش المسالم هو أكبر دعاية مجانية تتم للسياحة، خاصةً مع تداول السياح بجنسياتهم المختلفة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو تأكيد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن ظهور القرش الحوتي المسالم هو حدث كبير وهام للقطاع السياحي، لما يمثله من مردود إيجابي وترويج مجاني له.

ويتهافت السياح على التقاط الصور له بفرحة عارمة عند رؤيته، وتسود حالة من السعادة والفرحة عند رؤية القرش المسالم، مؤكدين أن هذه المشاهد لم تُرصد سوى في مياه البحر الأحمر.

الغردقة مرسى علم ظهور القرش الحوتي الكائنات البحرية البحر الاحمر الرحلات البحرية

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