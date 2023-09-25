الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة زوج ومديرة منزل فى وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة زوج ومديرة منزل المذيعة أميرة أبو شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما بمدينة الشيخ زايد.

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عقر فتاة.. ضبط المتهمين بقتل كلب بالجيزة

أقوال أرملة المجني عليه في التحقيقات

واستمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

تفاصيل عقر كلب المذيعة لمدير بنك في الشيخ زايد

تعود بداية الواقعة إلى يوم ١٧ من شهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

محكمة جنح الشيخ مدير بنك بمدينة الشيخ زايد مذيعة النيابة العامة المجني عليه الأجهزة الأمنية

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