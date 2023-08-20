عقر فتاة.. ضبط المتهمين بقتل كلب بالجيزة

كشفت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على كلب بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على (كلب) باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص- بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة- تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح الناري المضبوط على النحو المشار إليه.