الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كلب ضال يعقر طفل وأمه بمركز يوسف الصديق فى الفيوم

كلب ضال
كلب ضال

شهد مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، واقعة عقر كلب ضال لطفل والدته، أثناء لهو الطفل أمام منزله، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات مختلفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

بلاغ بحدوث عقر كلب ضال لطفل
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث عقر كلب ضال لطفل يبلغ من العمر 6سنوات كان يلعب أمام منزله وهاجمه الكلب في غفلة وأسرعت الأم لإنقاذ طفلها فعقرها هي الأخرى وفر هارباً.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كلب ضال مركز يوسف الصديق الفيوم اللواء ثروت المحلاوي إجراء الإسعافات

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